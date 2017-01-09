У Туреччині сьогодні було скасовано понад 300 рейсів через негоду

15:50, 9 січня 2017
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Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 9 січня 227 внутрішніх і міжнародних рейсів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє агентство ЕФЕ.

Також наголошується, що найбільш гостро перебої в авіасполученні будуть відчуватися в Стамбулі.

У Києві і Харкові скасували деякі рейси в Стамбул через негоду

Глава компанії Turkish Airlines Біляль Екши написав у Twitter, що незважаючи на складні погодні умови 292 рейси будуть виконані згідно розкладу.

У свою чергу, турецька авіакомпанія Pegasus Airlines також оголосила про скасування 74 внутрішніх і міжнародних рейсів.

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