У Туреччині сьогодні було скасовано понад 300 рейсів через негоду

Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 9 січня 227 внутрішніх і міжнародних рейсів.

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Про це повідомляє агентство ЕФЕ.

Також наголошується, що найбільш гостро перебої в авіасполученні будуть відчуватися в Стамбулі.

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Глава компанії Turkish Airlines Біляль Екши написав у Twitter, що незважаючи на складні погодні умови 292 рейси будуть виконані згідно розкладу.

У свою чергу, турецька авіакомпанія Pegasus Airlines також оголосила про скасування 74 внутрішніх і міжнародних рейсів.