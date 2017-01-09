Люті морози відпустять Україну, серйозний холод накриє частину Балкан - синоптик (карти)

16:19, 9 січня 2017
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В Україні ще побудуть морози, але вони вже йдуть на спад.

У Києві - періодичний сніг, морози вже адекватніші / Фото УНІАН
У Києві - періодичний сніг, морози вже адекватніші / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, найхолоднішою залишатиметься західна частина України.

"На решті території вже в межах -6-12, ближче до сходу десь -2-7, а в східних областях, скоріше на Донеччині та Луганщині, а також у Криму десь 0-4 морозу", - йдеться у повідомленні синоптика. 

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Діденко прогнозує, що у Києві й сьогодні, й завтра - періодичний сніжок, вночі до -10, вдень до -6-8 градусів.

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"Основна морозна потужна маса відтісняється на свою батьківщину, північніше згортається. Також Арктика полякає частину Балкан холодом серйозним", - попередила синоптик.

Крім того, як повідомили в Укргідрометцентрі,  9-10 січня у горах Чернівецької області очікується значний (III) рiвень лавинної небезпеки. 

Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що 9 січня негода буде продовжувати вирувати у західних регіонах України. Вночі та вранці 9 січня в Карпатах, на Прикарпатті і на Хмельниччині сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с.

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