У поліції розповіли, в яких областях негода скувала рух транспорту (інфографіка)

Критична за рівнем аварійності на дорогах залишається ситуація у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Чернігівській областях.

Обмеження на рух транспорту зараз діє в Одеській області / Фото УНІАН

Складною продовжує залишатися ситуація на дорогах Львівщини та Вінниччини, повідомили у прес-службі Нацполіції.

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Як зазначається, зранку 9 січня рух автотранспорту було обмежено у Львівській області. На Івано-Франківщині та Львівщині обмежили рух вантажних автомобілів.

Станом на 14:00 9 січня рух автотранспорту та рух вантажних автомобілів обмежено у Одеській області.

Як раніше повідомили у Нацполіції, в Україні минулої доби через складні погодні умови на автошляхах загинули 8 людей, ще 45 - травмовані.

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