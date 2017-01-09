Синоптики спрогнозували погоду в Україні на найближчі дні (відео)

19:21, 9 січня 2017
3057
0

Найскладніший погодний період для українців вже минув.

Люті морози відступатимуть з України / huffpost.com
Люті морози відступатимуть з України / huffpost.com

Про це  заявила провідний синоптик "Укргідрометцентру" Надія Жук, спрогнозувавши погоду найближчими днями, передає 5 канал.

За її словами, найскладніший період вже минув. "Найближчим часом морози поступово спадатимуть. Цієї ночі найхолодніше, як і раніше, буде у західних областях. У Карпатах можливе зниження температури до -25 градусів. На решті територій – морози слабкіші. Вночі – 8-13 градусів,  вдень -4 -9 морозу", - зазначила синоптик.

Крім того, прогнозується невеликий сніг, за винятком крайнього заходу України.

Починаючи із середи, 11 січня, денна температура по всій Україні не опускатиметься нижче -7 градусів.

Люті морози відпустять Україну, серйозний холод накриє частину Балкан - синоптик (карти)

Відео дивитися із 07:36

У свою чергу заступник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Київській області Олексій Ніколаєнко закликав українців не втрачати пильність, особливо на свята.

Крім того, у рятувальній службі закликали водіїв без нагальної на це потреби не виїжджати на дороги, а користуватися громадським транспортом. 

"Від себе хочу додати, що бак повинен бути повним, мобільний телефон зарядженим. Звертайтесь за номером телефону "101", - додав Ніколаєнко.

Раніше сьогодні в Одеській області частково відновили рух на дорогах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин