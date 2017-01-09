Синоптики спрогнозували погоду в Україні на найближчі дні (відео)
Найскладніший погодний період для українців вже минув.
Про це заявила провідний синоптик "Укргідрометцентру" Надія Жук, спрогнозувавши погоду найближчими днями, передає 5 канал.
За її словами, найскладніший період вже минув. "Найближчим часом морози поступово спадатимуть. Цієї ночі найхолодніше, як і раніше, буде у західних областях. У Карпатах можливе зниження температури до -25 градусів. На решті територій – морози слабкіші. Вночі – 8-13 градусів, вдень -4 -9 морозу", - зазначила синоптик.
Крім того, прогнозується невеликий сніг, за винятком крайнього заходу України.
Починаючи із середи, 11 січня, денна температура по всій Україні не опускатиметься нижче -7 градусів.
Люті морози відпустять Україну, серйозний холод накриє частину Балкан - синоптик (карти)
Відео дивитися із 07:36
У свою чергу заступник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Київській області Олексій Ніколаєнко закликав українців не втрачати пильність, особливо на свята.
Крім того, у рятувальній службі закликали водіїв без нагальної на це потреби не виїжджати на дороги, а користуватися громадським транспортом.
"Від себе хочу додати, що бак повинен бути повним, мобільний телефон зарядженим. Звертайтесь за номером телефону "101", - додав Ніколаєнко.
Раніше сьогодні в Одеській області частково відновили рух на дорогах.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°