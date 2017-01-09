Синоптики спрогнозували погоду в Україні на найближчі дні (відео)

Найскладніший погодний період для українців вже минув.

Люті морози відступатимуть з України / huffpost.com

Про це заявила провідний синоптик "Укргідрометцентру" Надія Жук, спрогнозувавши погоду найближчими днями, передає 5 канал.

За її словами, найскладніший період вже минув. "Найближчим часом морози поступово спадатимуть. Цієї ночі найхолодніше, як і раніше, буде у західних областях. У Карпатах можливе зниження температури до -25 градусів. На решті територій – морози слабкіші. Вночі – 8-13 градусів, вдень -4 -9 морозу", - зазначила синоптик.

Крім того, прогнозується невеликий сніг, за винятком крайнього заходу України.

Починаючи із середи, 11 січня, денна температура по всій Україні не опускатиметься нижче -7 градусів.

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У свою чергу заступник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Київській області Олексій Ніколаєнко закликав українців не втрачати пильність, особливо на свята.

Крім того, у рятувальній службі закликали водіїв без нагальної на це потреби не виїжджати на дороги, а користуватися громадським транспортом.

"Від себе хочу додати, що бак повинен бути повним, мобільний телефон зарядженим. Звертайтесь за номером телефону "101", - додав Ніколаєнко.

Раніше сьогодні в Одеській області частково відновили рух на дорогах.