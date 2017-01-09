Завтра снігопад на Київщині посилиться, очікується -10°
Завтра на Київщині йтиме сніг, на дорогах місцями ожеледиця.
Як повідомляє управління превентивної діяльності Національної поліції в Київській області, за прогнозами синоптиків, 10 січня на Київщині очікується хмарна погода, цілий день сніжитиме, температура повітря 9-10 градусів морозу.
"Вранішній дрібний сніг удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
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Працівники поліції звертають увагу учасників дорожнього руху на те, що погіршення погодних умов негативним чином впливає на безпеку руху, підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод.
"Зважаючи на це, закликаємо як водіїв, так і пішоходів, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Без нагальної потреби не виїжджайте на власних автомобілях, користуйтеся громадським транспортом", - наголошують у поліції.
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