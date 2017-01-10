Потужна повінь у Таїланді забрала 21 життя

Потужна повінь у Таїланді підтопила 330 тисяч будинків та забрала 21-не життя.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Стихія вдарила одразу по 12-х провінціях. Невідкладної допомоги потребує понад мільйон людей.

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Під водою опинилися поля та заводи. У сотнях поселень немає електрики. До того ж зруйновано чимало доріг, закриті кілька аеропортів. На боротьбу зі стихією влада залучила військових.

Дощі в січні у Таїланді - явище рідкісне. Зазвичай, сезон злив тут завершується ще в листопаді. Найсуворіші паводки країна пережила п'ять років тому. Тоді загинула майже тисяча людей.

Раніше УНІАН повідомляв, що на півдні країни не припиняються сильні зливи, порушено транспортне сполучення. Внаслідок повеней, які в деяких районах досягають дахів будинків, постраждали понад 700 тис. осіб.