Потужна повінь у Таїланді забрала 21 життя

05:19, 10 січня 2017
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Потужна повінь у Таїланді підтопила 330 тисяч будинків та забрала 21-не життя.

REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Стихія вдарила одразу по 12-х провінціях. Невідкладної допомоги потребує понад мільйон людей.

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Під водою опинилися поля та заводи. У сотнях поселень немає електрики. До того ж зруйновано чимало доріг, закриті кілька аеропортів. На боротьбу зі стихією влада залучила військових.

Дощі в січні у Таїланді - явище рідкісне. Зазвичай, сезон злив тут завершується ще в листопаді. Найсуворіші паводки країна пережила п'ять років тому. Тоді загинула майже тисяча людей.

Раніше УНІАН повідомляв, що на півдні країни не припиняються сильні зливи, порушено транспортне сполучення. Внаслідок повеней, які в деяких районах досягають дахів будинків, постраждали понад 700 тис. осіб.

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