Україна у полоні негоди: деякі області не встигають оговтатися від снігопадів, а синоптики прогнозують нові порції опадів

На сході та півночі України синоптики прогнозують нові порції опадів.

В Україні вирує негода / REUTERS

Тим часом у південних обсластях досі непроїзними залишаються дороги Одеса-Рені та Одеса-Кучурган, йдеться в сюжеті ТСН.

Також вантажівки не пускають на ділянку від Одеси до Білгород-Дністровського.

Одещина найбільше зазнала шкоди і втрат. Тут і досі залишаються непроїзними траси Одеса-Рені та Одеса Кучургани. Також обмежено рух у напрямку Кропивницького та Білгорода-Дністровського. Із наслідками негоди борються вже третю добу й не без жертв.

Так, під час розчищування шляху помер спіробітник дорожньої служби, наразі причини смерті з'ясовують.

Крім того, у Кілійському районі знайшли замерзле тіло військовослужбовця Ізмаїльського прикордонного загону. Керівництво повідомило, що на службі в ці дні чоловік не був. Окрім цього, постраждав і рятувальник, він отримав обмороження обох рук та наразі перебуває у лікарні.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій зі снігового полону на Одещині вдалося визволити вже понад триста людей.

Також відновили курсування потягу з Ізмаїла до Одеси. Це єдиний шлях, що нині сполучає міста. Крім того, деякі заручники негоди близько 12 годин провели посеред поля в автобусах, перш ніж їх вдалося визволити на тракторах.

Ситуацію в Києві вдалося взяти під контроль тільки сьогодні. Наразі розчищені основні автошляхи, а відтак можливо вдасться уникнути масштабних тисняв, адже після свят до столиці масово повертаються подорожувальники.

Повідомляється, що нині найгірша ситуація у столиці залишається з місцями для паркування і прибудинковими територіями. Усе це і досі завалене снігом, а тому куди ставити машини - поки питання.

У державній службі з надзвичайних ситуацій обіцяють не пускати вантажівки до столиці в разі погіршення погоди, а для водіїв розгорнути пункти обігріву. Деякі з них вже облаштовані і працюють, повідомляють у Київській обласній адміністрації. Були оприлюднені навіть їхні адреси.

Тим часом в опіковому центрі фіксують збільшення пацієнтів з обмороженнями. Двоє людей перебувають у реанімації. "За період свят – з відмороженням, якщо йдеться тільки про переохолодження і відмороження, надійшло більше 40 осіб. На стаціонарних умовах перебувають на лікуванні з відмороженнями і переохолодженнями 12 осіб. Двоє в край важкому стані в реанімації.", - розповіли в опіковому центрі.

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У Вінниці не втрачають оптимізму. Місто вже другу добу засипає снігом. Загалом за добу відкопали понад два десятки авто. Без крайньої потреби людей просять не користуватись автотранспортом.

Найнапруженішою ситуація залишається в прилеглих селах. Медики бідкаються, що деякі дороги геть не розчищені, через що лікарі не могли швидко доїхати до людей.

Вдалося взяти ситуацію під контроль і в Дніпрі завдяки міжнародному досвіду, вважає місцева влада. Так, дороги почали посипати заздалегіть. "Прибирати сніг, коли він вже випав, - це не зовсім ефективно. Перед випаданням снігу ми обробляємо спеціальним реагентом всі дороги в місті. Укатаний сніг прибирати за великим рахунком вже марно", - вважають у Дніпрі.

Найвищий рівень лавинонебезпеки оголосили в Карпатах. Туристам радять тимчасово утриматися від мандрівок у гори. Наступні дні як тут, так і на решті території України, морози хоч і поступово відступатимуть, але снігопади повернуться з 11-го січня.