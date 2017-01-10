В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у західних регіонах до -9° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 10 січня, в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на заході - до -9°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -5°. Вітер північний та північно-західний, до 7.2 м/с.
Україну заполонили сніг та морози (фоторепортаж)
У Львові 10 січня без опадів, температура повітря вдень -8°. Вітер північний, помірний.
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -7°. Вітер північний, до 6.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура -7°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -9°, вітер північний, до 10.5 м/с.
У Харкові похмуро. Температура до -5°, вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -1°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.
У Краматорську у вівторок пройде сніг, вдень -1°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку очікується хмарно, температура вдень -3°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°