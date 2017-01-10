В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у західних регіонах до -9° (карта)

08:04, 10 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 10 січня, в Україні місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на заході - до -9°.

Reuters
Ілюстрація / Reuters

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -5°. Вітер північний та північно-західний, до 7.2 м/с.

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У Львові 10 січня без опадів, температура повітря вдень -8°. Вітер північний, помірний.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -7°. Вітер північний, до 6.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок пройде сніг. Температура -7°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -9°, вітер північний, до 10.5 м/с.

УНІАН
На заході - до -9° / УНІАН

У Харкові похмуро. Температура до -5°, вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -1°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.

У Краматорську у вівторок пройде сніг, вдень -1°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується хмарно, температура вдень -3°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

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