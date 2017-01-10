Київ сьогодні засипатиме снігом, вдень до -5°

08:30, 10 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 10 січня в столиці вдень до -5°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -5°, ввечері -6°. Вітер північний та північно-західний, до 7.2 м/с.

Україну заполонили сніг та морози (фоторепортаж)

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:56, а зайде в 16:15.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найхолодніше буде на заході - до -13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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