Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Чернівецькій області

09:27, 10 січня 2017
4694
0

Сьогодні, 10 січня, у горах Чернівецької області очікується значний рiвень лавинної небезпеки.

УНІАН
У Чернівецькій області очікується значний рiвень лавинної небезпеки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у західних регіонах до -9° (карта)

"10 січня у горах Чернівецької області значний (III) рiвень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, поблизу села Ділове Рахівського району 8 січня на автодорогу місцевого значення зійшла снігова лавина.

Внаслідок сходження лавини рух на дорозі здійснювався у односторонньому режимі, ніхто не постраждав.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин