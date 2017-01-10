Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Чернівецькій області

Сьогодні, 10 січня, у горах Чернівецької області очікується значний рiвень лавинної небезпеки.

У Чернівецькій області очікується значний рiвень лавинної небезпеки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"10 січня у горах Чернівецької області значний (III) рiвень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, поблизу села Ділове Рахівського району 8 січня на автодорогу місцевого значення зійшла снігова лавина.

Внаслідок сходження лавини рух на дорозі здійснювався у односторонньому режимі, ніхто не постраждав.