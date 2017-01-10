Нестійка зима й прихід весни за розкладом: синоптики розповіли, яка погода чекає Україну в 2017 році

Цієї зими в Україні будуть і люті морози, й відлиги.

Зима в Україні буде нестійкою / Фото УНІАН

Таким прогнозом на 2017-й рік поділився начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда, передає Сегодня.

За його словами, і в зимовий, і у літній періоди середні температури очікуються вищі за норму, оскільки тенденція до загального потепління триває.

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"Але цієї зими будуть і люті морози, й відлиги, а влітку, як зазвичай, і спека, й прохолода зі зливами, точні дати яких передбачити неможливо", — розповів Кульбіда.

Крім того, про температурні "гойдалки" протягом року говорить і заввідділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди метеорологічного НДІ національної академії наук професор Вазіра Мартазінова.

"Зима буде нестійкою. Набереться всього 20-25 морозних днів, — зазначила Мартазінова. — Наприкінці січня 2017 року буде до -10, 10-11 лютого до -14, і це останні дні зими. Далі починається весна".

Як повідомляла Погода УНІАН, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що люті морози відпустять Україну, серйозний холод накриє частину Балкан.