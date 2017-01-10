На популярних українських маршрутах випаде сніг, на заході температура до -9°

13:00, 10 січня 2017
2900
0

На автошляхах України у найближчі дні очікується сніг, на заході температура опуститься до -9°.

На популярних українських маршрутах пройде сніг / УНІАН
На популярних українських маршрутах пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями пройде сніг, температура до -9°. Завтра на цьому маршруті також очікуються опади у вигляді снігу, температура від -4°...+2°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями також випаде сніг, температура в дорозі -5°... -9°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -9°.

Нестійка зима й прихід весни за розкладом: синоптики розповіли, яка погода чекає Україну в 2017 році

На трасі Київ - Харків сьогодні пройде сніг. Температура в дорозі -4°... -5°. Завтра по цьому маршруту обіцяють мінливу хмарність, температура -3°... -2°.

На Маріупольському напрямку сьогодні також випаде сніг, температура -5°...+1°. Завтра по цьому маршруту місцями снігопад та мінлива хмарність, в Маріуполі злива, температура -3°... +2°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні випаде сніг, проте в Чернівецькій області буде ясно. Температура в дорозі -5°... -9°. У суботу на цьому маршруті місцями мінлива хмарність, а в Чернівецькій області пройде сніг.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин