На популярних українських маршрутах випаде сніг, на заході температура до -9°
На автошляхах України у найближчі дні очікується сніг, на заході температура опуститься до -9°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями пройде сніг, температура до -9°. Завтра на цьому маршруті також очікуються опади у вигляді снігу, температура від -4°...+2°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями також випаде сніг, температура в дорозі -5°... -9°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -9°.
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На трасі Київ - Харків сьогодні пройде сніг. Температура в дорозі -4°... -5°. Завтра по цьому маршруту обіцяють мінливу хмарність, температура -3°... -2°.
На Маріупольському напрямку сьогодні також випаде сніг, температура -5°...+1°. Завтра по цьому маршруту місцями снігопад та мінлива хмарність, в Маріуполі злива, температура -3°... +2°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні випаде сніг, проте в Чернівецькій області буде ясно. Температура в дорозі -5°... -9°. У суботу на цьому маршруті місцями мінлива хмарність, а в Чернівецькій області пройде сніг.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°