На популярних українських маршрутах випаде сніг, на заході температура до -9°

На автошляхах України у найближчі дні очікується сніг, на заході температура опуститься до -9°.

На популярних українських маршрутах пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями пройде сніг, температура до -9°. Завтра на цьому маршруті також очікуються опади у вигляді снігу, температура від -4°...+2°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями також випаде сніг, температура в дорозі -5°... -9°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -9°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні пройде сніг. Температура в дорозі -4°... -5°. Завтра по цьому маршруту обіцяють мінливу хмарність, температура -3°... -2°.

На Маріупольському напрямку сьогодні також випаде сніг, температура -5°...+1°. Завтра по цьому маршруту місцями снігопад та мінлива хмарність, в Маріуполі злива, температура -3°... +2°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні випаде сніг, проте в Чернівецькій області буде ясно. Температура в дорозі -5°... -9°. У суботу на цьому маршруті місцями мінлива хмарність, а в Чернівецькій області пройде сніг.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.