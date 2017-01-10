Через негоду в Україні залишаються знеструмленими чотири населені пункти
Станом на ранок 10 січня в Україні залишаються знеструмленими 4 населених пункти у 2 областях.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зокрема, електропостачання немає у трьох населених пунктах Львівської області, та в одному Одеської області.
В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у західних регіонах до -9° (карта)
Також у ДСНС зазначають, що на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано.
Однак в Одеській області з 8 січня на автодорогах загального користування залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів, а саме: Одеса-Рені та Одеса-Кучурган. Обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху Кіровоград-Платонове.
Також у Миколаївській області ускладнено проїзд на дорозі місцевого значення до с. Ульянівка Братського району.
За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.
Нагадаємо, 10 січня, у горах Чернівецької області очікується значний рiвень лавинної небезпеки.
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