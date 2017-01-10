Через негоду в Україні залишаються знеструмленими чотири населені пункти

10:23, 10 січня 2017
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Станом на ранок 10 січня в Україні залишаються знеструмленими 4 населених пункти у 2 областях.

Негода в Україні / ДСНС
Негода в Україні / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, електропостачання немає у трьох населених пунктах Львівської області, та в одному Одеської області.

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Також у ДСНС зазначають, що на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано.

Однак в Одеській області з 8 січня на автодорогах загального користування залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів, а саме: Одеса-Рені та Одеса-Кучурган. Обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху Кіровоград-Платонове.

Також у Миколаївській області ускладнено проїзд на дорозі місцевого значення до с. Ульянівка Братського району.

За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.

Нагадаємо, 10 січня, у горах Чернівецької області очікується значний рiвень лавинної небезпеки.

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