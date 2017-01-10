У Греції через морози закрили всі школи (фоторепортаж)

11:32, 10 січня 2017
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У всіх школах Греції у вівторок, 10 січня, через негоду скасували заняття у школах.

Снігопад у Греції / Reuters
Снігопад у Греції / Reuters

Антициклон "Аріадна" минулого тижня приніс небувалі для Греції морози і снігопади, у деяких регіонах запроваджено надзвичайний стан.

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Учора, 9 січня, метеорологи попередили про нове погіршення погоди і снігопади по всій країні. Сильний снігопад пройшов у Афінах, передає "РИА Новости".

Влада столичного регіону Аттика оголосила, що у вівторок будуть закриті всі школи. Зазначається, що рішення поширюється і на приватні школи з деякими винятками. Не будуть працювати і дитячі садки.

Школи в Греції, як і більшість будинків, не розраховані на холодну погоду.

Через снігопад та ожеледицю закрито рух на багатьох дорогах в Аттиці, на деяких магістралях рух дозволено лише з ланцюгами протиковзання.

Нагадаємо, 29 грудня в Афінах випав сніг. Тоді погода позначилася на роботі громадського транспорту.

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