У вівторок, 10 січня, біля берегів Філіппін стався землетрус магнітудою 7,3.

Біля берегів Філіппін стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 188 кілометрів на південний схід від населеного пункту Табіауан. Осередок землетрусу залягав на глибині 612,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула, четверо отримали серйозні травми в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався на північному сході Індії.