Кількість жертв повені в Таїланді зросла до 25

13:08, 10 січня 2017
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У результаті повені на півдні Таїланду загинули 25 людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Повінь у Таїланді / Reuters
Повінь у Таїланді / Reuters

Про це повідомили в департаменті з ліквідації надзвичайних ситуацій країни, передає ТАСС.

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За словами глави відомства Чатчая Промлерта, через проливні дощі під водою опинилися понад 360 тис. домогосподарств в 12 провінціях південного Таїланду, де проживає майже 1,1 млн осіб. Вода розмила понад 200 доріг і знищила майже 60 мостів.

Зазначається, що найбільше постраждав район Банг Сапхан провінції Прачуап Кхирикхан. Тут з місцевої лікарні евакуювали пацієнтів. Водою заблоковані автомобільні дороги та залізниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 21 загиблого.

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