Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах
У вівторок, 10 січня, у столиці очікується ожеледиця на дорогах.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрацій (КМДА).
На популярних українських маршрутах випаде сніг, на заході температура до -9°
"За прогнозом Українського гідрометцентру, 10 січня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.
У КМДА закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.
Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Комунальники звертаються з проханням не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Нагадаємо, станом на ранок 10 січня в Україні залишаються знеструмленими 4 населених пункти у 2 областях.
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