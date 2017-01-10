Гідрометцентр прогнозує потепління до кінця тижня і нове зниження температури 18-19 січня

Український гідрометеорологічний центр прогнозує поступове потепління до кінця поточного тижня і нове зниження температури повітря 18-19 січня до 15-17 градусів морозу.

Українців очікує нове зниження температури / УНІАН

Про це УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко.

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"До вихідних ми очікуємо підвищення температури. Захід залишиться холоднішим - на рівні 7-12 градусів морозу, на решті території температура буде коливатися в межах мінус 2 - плюс 1 градусів. Вже зараз пішло підвищення температури", - сказала вона.

За даними експерта, погода зі знаком "плюс" затримається в Україні недовго. Так, за її словами, вже до 18-19 січня очікується повторне зниження температури до мінус 15-17 градусів під дією скандинавського антициклону.

"Наступне похолодання відбудеться внаслідок скандинавського антициклону. Але це похолодання буде менш глибоким, ніж на початку січня, морози будуть не такими великими - до мінус 15-17 градусів", - повідомила Адаменко.

Вона додала, що в цей період очікуються незначні опади.

"Великі опади не очікуються, але "добавки" до снігового покриву будуть", - сказала експерт.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами директора Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди, у січні і лютому 2017 року очікується підвищення температури повітря порівняно з нормою, однак можлива різка зміна погодних умов з короткочасними і досить сильними похолоданнями.