В Україні завтра трохи потеплішає, на півдні вдень до +1°
Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 11 січня, в Україні місцями пройде сніг. На заході до -15°.
У Києві завтра хмарно, вночі -5°, вдень -3°. Вітер східний, до 3,4 м/с.
У Львові 11 січня мінлива хмарність, вночі -13°, вдень -9°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку завтра також мінлива хмарність. Температура повітря вночі -10°, вдень -7°. Вітер південний і південно-східний, до 2.6 м/с.
У Вінниці в середу хмарно. Температура вночі -7°, вдень -4°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють снігопад. Температура вночі -9°, вдень +1°, вітер мінливий, до 8.4 м/с.
У Харкові 11 січня очікується мінлива хмарність, температура вночі -7°, вдень -4°. Вітер східний та південно-східний, помірний.
Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах
У Дніпрі завтра прогнозують сніг. Температура вночі -3°, вдень -2°. Вітер східний та південно-східний, помірний.
У Сімферополі пройде дощ, очікується невелика хмарність. Температура вночі -2°, вдень +5°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -2°, вдень +1°. Вітер східний та південно-східний, до 6.8 м/с.
У Краматорську буде ясно, температура вночі -5°, вдень -1°, вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі -5°, вдень -1°. Вітер східний та південно-східний, до 5.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°