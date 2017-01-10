В Україні завтра трохи потеплішає, на півдні вдень до +1°

18:30, 10 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 11 січня, в Україні місцями пройде сніг. На заході до -15°.

УНІАН
Найхолодніше буде на заході / УНІАН

У Києві завтра хмарно, вночі -5°, вдень -3°. Вітер східний, до 3,4 м/с.

У Львові 11 січня мінлива хмарність, вночі -13°, вдень -9°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра також мінлива хмарність. Температура повітря вночі -10°, вдень -7°. Вітер південний і південно-східний, до 2.6 м/с.

У Вінниці в середу хмарно. Температура вночі -7°, вдень -4°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють снігопад. Температура вночі -9°, вдень +1°, вітер мінливий, до 8.4 м/с.

У Харкові 11 січня очікується мінлива хмарність, температура вночі -7°, вдень -4°. Вітер східний та південно-східний, помірний.

Жителів Києва попереджають про ожеледицю на дорогах

У Дніпрі завтра прогнозують сніг. Температура вночі -3°, вдень -2°. Вітер східний та південно-східний, помірний.

У Сімферополі пройде дощ, очікується невелика хмарність. Температура вночі -2°, вдень +5°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.

УНІАН
На півночі України буде хмарно / УНІАН

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -2°, вдень +1°. Вітер східний та південно-східний, до 6.8 м/с.

У Краматорську буде ясно, температура вночі -5°, вдень -1°, вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність. Температура вночі -5°, вдень -1°. Вітер східний та південно-східний, до 5.1 м/с.

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