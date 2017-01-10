Через снігопад у школах Стамбула скасували заняття
У Стамбулі через снігопад скасували заняття у всіх школах.
Про це в Twitter повідомив губернатор міста Васип Шахін.
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Снігопад у Стамбулі триває вже кілька днів, в аеропортах міста було скасовано понад 1400 рейсів. Рух транспорту у мегаполісі сильно ускладнено, ожеледь на дорогах стала причиною численних аварій. Протока Босфор закрита для судноплавства, передає "РИА Новости".
"У зв'язку з сильним снігопадом, заторами і ожеледицею на дорогах учням школа надано один вихідний у вівторок", - написав Шахін в Twitter.
Відзначається, що заняття в школах у вівторок скасовано і в провінціях Едірне, Чанаккале, Ялова, Баликесір.
Нагадаємо, у всіх школах Греції у вівторок, 10 січня, через негоду скасували заняття у школах.
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