Через снігопад у школах Стамбула скасували заняття

16:07, 10 січня 2017
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У Стамбулі через снігопад скасували заняття у всіх школах.

Негода в Стамбулі / Reuters
Негода в Стамбулі / Reuters

Про це в Twitter повідомив губернатор міста Васип Шахін.

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Снігопад у Стамбулі триває вже кілька днів, в аеропортах міста було скасовано понад 1400 рейсів. Рух транспорту у мегаполісі сильно ускладнено, ожеледь на дорогах стала причиною численних аварій. Протока Босфор закрита для судноплавства, передає "РИА Новости".

"У зв'язку з сильним снігопадом, заторами і ожеледицею на дорогах учням школа надано один вихідний у вівторок", - написав Шахін в Twitter.

Відзначається, що заняття в школах у вівторок скасовано і в провінціях Едірне, Чанаккале, Ялова, Баликесір.

Нагадаємо, у всіх школах Греції у вівторок, 10 січня, через негоду скасували заняття у школах.

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