Завтра в Києві хмарно, вдень до -3°

19:00, 10 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 11 січня, в столиці буде хмарно, температура повітря вдень до -3°.

УНІАН
Вночі обіцяють невеликий сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -4°. Вночі обіцяють невеликий сніг.

Вітер східний, до 3,4 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде о 07:55, а зайде о 16:16.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня в Україні очікується сніг. На заході буде найхолодніше, до -15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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