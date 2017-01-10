На півдні Одещини через погіршення погоди з опівночі забороняється пересуватися дорогами

На півдні Одеської області у зв'язку з погіршенням погоди з опівночі вводиться заборона на пересування всіма дорогами.

фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній раді, заборона вводиться у зв'язку з прогнозом метеоцентру Чорного і Азовського морів про погіршення погодних умов у ніч на 11 січня.

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«Зокрема, очікуються рясні опади у вигляді мокрого снігу, як наслідок – ожеледиця, а також пориви вітру до 20 метрів за секунду. Тому ухвалено рішення про перекриття дорожнього руху в дев'яти південних районах із опівночі до 9.00 11 січня», - повідомили в обласній раді.

Відзначається, що в цей же час також частково перекриють рух у Овідіопольському, Біляївському та Лиманському районах. Не виключено, що заборону буде продовжено і в середу.