На півдні Одещини через погіршення погоди з опівночі забороняється пересуватися дорогами

23:47, 10 січня 2017
949
0

На півдні Одеської області у зв'язку з погіршенням погоди з опівночі вводиться заборона на пересування всіма дорогами.

фото: УНІАН
фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній раді, заборона вводиться у зв'язку з прогнозом метеоцентру Чорного і Азовського морів про погіршення погодних умов у ніч на 11 січня.

Синоптики спрогнозували погоду в Україні на найближчі дні (відео)

«Зокрема, очікуються рясні опади у вигляді мокрого снігу, як наслідок – ожеледиця, а також пориви вітру до 20 метрів за секунду. Тому ухвалено рішення про перекриття дорожнього руху в дев'яти південних районах із опівночі до 9.00 11 січня», - повідомили в обласній раді.

Відзначається, що в цей же час також частково перекриють рух у Овідіопольському, Біляївському та Лиманському районах. Не виключено, що заборону буде продовжено і в середу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин