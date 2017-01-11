В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на заході температура до -9° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 січня в Україні місцями пройде мокрий сніг. Найхолодніше буде на заході - до -9°, а в Криму стовпчик термометра підніметься до +5°.

В Україні місцями пройде сніг / УНІАН

У столиці сьогодні хмарно, вдень -3°. Вітер східний, до 3,4 м/с.

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У Львові 11 січня без опадів, температура повітря вдень -9°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -7°. Вітер південний і південно-східний, до 2.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу похмуро. Температура -4°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мокрий сніг, температура вдень +2°, вітер мінливий, до 8.4 м/с.

На заході до -9° / УНІАН

У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до -3°, вітер східний та південно-східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні пройде злива. Температура вдень +5°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.

У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -2°. Вітер східний та південно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°. Вітер східний та південно-східний, до 6.8 м/с.

У Краматорську в середу сонячно, вдень +1°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -1°. Вітер східний та південно-східний, до 5.1 м/с.

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