В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на заході температура до -9° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 11 січня в Україні місцями пройде мокрий сніг. Найхолодніше буде на заході - до -9°, а в Криму стовпчик термометра підніметься до +5°.
У столиці сьогодні хмарно, вдень -3°. Вітер східний, до 3,4 м/с.
Гідрометцентр прогнозує потепління до кінця тижня і нове зниження температури 18-19 січня
У Львові 11 січня без опадів, температура повітря вдень -9°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -7°. Вітер південний і південно-східний, до 2.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу похмуро. Температура -4°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мокрий сніг, температура вдень +2°, вітер мінливий, до 8.4 м/с.
У Харкові хмарно з проясненнями. Температура до -3°, вітер східний та південно-східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні пройде злива. Температура вдень +5°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.
У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -2°. Вітер східний та південно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°. Вітер східний та південно-східний, до 6.8 м/с.
У Краматорську в середу сонячно, вдень +1°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -1°. Вітер східний та південно-східний, до 5.1 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°