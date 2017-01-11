У Києві сьогодні без опадів, вдень до -3°

08:30, 11 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 11 січня, у столиці вдень до -3°, без опадів.

УНІАН
У Києві сьогодні вдень до -3° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - до -4°. Вітер східний, до 3,4 м/с.

Гідрометцентр прогнозує потепління до кінця тижня і нове зниження температури 18-19 січня

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:55, а зайде у 16:16.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня в Україні місцями пройде мокрий сніг. Найхолодніше буде на заході - до -9°, а в Криму стовпчик термометра підніметься до +5°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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