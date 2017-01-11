На Одещині очікується новий удар стихії: прогнозують сильний сніг та вітер

09:10, 11 січня 2017
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Одещина в очікуванні нового удару стихії. Синоптики напрогнозували регіону поривчастий вітер та сніг. Людей попередили без потреб не виїздити на своєму транспорті.

Негода не відступає з України / REUTERS
Негода не відступає з України / REUTERS

Особливо негода зачепить південну частину регіону, хоча там досі не повністю подолали наслідки попереднього снігопаду, йдеться в сюжеті ТСН.

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З ночі в Одеській області почав посилюватися вітер, він нині поривчастий, до 15 метрів за секунду. А от обіцяний уночі сніг поки не пішов. Але попри це рівно о 00:00 в регіоні закрили усі великі траси, бо минулого разу не всі з людей дослухалися до попереджень не виїздити і потрапили у сніговий полон.

Фізично автошляхи будуть закриті до дев'ятої години ранку середи, 11 січня, а потім буде ухвалюватися рішення оперативним штабом залежно від ситуації.

На півдні регіону розгорнули на дорогах додаткові пункти обігріву та виставили ще патрулі дорожньої поліції. В Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах подовжили канікули для школярів у зв'язку з погодою.

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