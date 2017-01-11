На Одещині очікується новий удар стихії: прогнозують сильний сніг та вітер
Одещина в очікуванні нового удару стихії. Синоптики напрогнозували регіону поривчастий вітер та сніг. Людей попередили без потреб не виїздити на своєму транспорті.
Особливо негода зачепить південну частину регіону, хоча там досі не повністю подолали наслідки попереднього снігопаду, йдеться в сюжеті ТСН.
Наслідки негоди в Україні: сніговий покрив у деяких містах сягає 60 см, сталися масові затримки поїздів
З ночі в Одеській області почав посилюватися вітер, він нині поривчастий, до 15 метрів за секунду. А от обіцяний уночі сніг поки не пішов. Але попри це рівно о 00:00 в регіоні закрили усі великі траси, бо минулого разу не всі з людей дослухалися до попереджень не виїздити і потрапили у сніговий полон.
Фізично автошляхи будуть закриті до дев'ятої години ранку середи, 11 січня, а потім буде ухвалюватися рішення оперативним штабом залежно від ситуації.
На півдні регіону розгорнули на дорогах додаткові пункти обігріву та виставили ще патрулі дорожньої поліції. В Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах подовжили канікули для школярів у зв'язку з погодою.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°