КМДА попереджає киян про ожеледицю на дорогах
У середу, 11 січня, у Києві на дорогах очікується ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (ДСНС).
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"За прогнозом Українського гідрометцентру, 11 січня в столиці очікується хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.
У КМДА закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.
Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Комунальники нагадують про прохання не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Нагадаємо, 11 січня в Україні місцями пройде мокрий сніг. Найхолодніше буде на заході - до -9°.
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