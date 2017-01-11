КМДА попереджає киян про ожеледицю на дорогах

У середу, 11 січня, у Києві на дорогах очікується ожеледиця.

У Києві на дорогах очікується ожеледиця / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (ДСНС).

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"За прогнозом Українського гідрометцентру, 11 січня в столиці очікується хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У КМДА закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.

Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Комунальники нагадують про прохання не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, 11 січня в Україні місцями пройде мокрий сніг. Найхолодніше буде на заході - до -9°.