В Аргентині через сходження зсуву евакуювали більше тисячі людей

У результаті сходу зсуву поблизу населеного пункту Волькан в провінції Жужуй на північному заході Аргентини загинули дві людини.

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Через стихію евакуювали більше тисячі людей.

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Загиблі чоловік і жінка знаходилися в автомобілі, який опинився на шляху зсуву. Ще одна людина постраждала, повідомляє ТАСС з посиланням Clarin.

Відзначається, що кілька доріг у постраждалому департаменті були заблоковані. Крім того, зсув і проливні дощі також призвели до скасування дев'ятого етапу ралі-марафону "Дакар".

Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в провінції Центральна Ява на заході Індонезії загинула одна людина, двоє пропали без вісті, ще п'ятеро постраждали.