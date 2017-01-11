В Аргентині через сходження зсуву евакуювали більше тисячі людей

10:31, 11 січня 2017
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У результаті сходу зсуву поблизу населеного пункту Волькан в провінції Жужуй на північному заході Аргентини загинули дві людини.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через стихію евакуювали більше тисячі людей.

У результаті сходу зсуву в Новій Каледонії загинули п'ять осіб

Загиблі чоловік і жінка знаходилися в автомобілі, який опинився на шляху зсуву. Ще одна людина постраждала, повідомляє ТАСС з посиланням Clarin.

Відзначається, що кілька доріг у постраждалому департаменті були заблоковані. Крім того, зсув і проливні дощі також призвели до скасування дев'ятого етапу ралі-марафону "Дакар".

Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в провінції Центральна Ява на заході Індонезії загинула одна людина, двоє пропали без вісті, ще п'ятеро постраждали.

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