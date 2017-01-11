У Полтавській області за добу зі снігового полону вивільнили майже 40 автомобілів

11:37, 11 січня 2017
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Протягом 10 січня рятувальники ДСНС вивільнили зі снігового полону 37 автомобілів. 

ДСНС
У Полтавській області за добу зі снігового полону вивільнили 37 автомобілів / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, на автодорозі Полтава-Олександрія поблизу села Підгорівка Козельщинського району внаслідок складних погодних умов з’їхали в кювет 3 автомобілі (2 вантажних та 1 легковий). Рятувальники за допомогою лебідки відбуксирували автомобілі на безпечну ділянку дороги.

Загалом, з початку зимового періоду вивільнено 13 автомобілів служби екстренної медичної допомоги, 7 автобусів, 586 вантажних та 93 легкових автомобіля, в яких перебувало 929 громадян.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр прогнозує поступове потепління до кінця поточного тижня і нове зниження температури повітря 18-19 січня до 15-17 градусів морозу.

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