Негода накрила західне узбережжя США

12:04, 11 січня 2017
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Минулого тижня на західному узбережжі США пройшли сильні дощі і снігопади.

Снігопад у Неваді / Reuters
Снігопад у Неваді / Reuters

У деяких районах штатів Каліфорнія і Невада зливи призвели до найсильнішої за останні 11 років повені, повідомляє Al Jazeera.

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У зазначених штатах через підйом ґрунтових вод і можливість сходження зсувів евакуювали понад 5 тис. осіб. В Орегоні і Вашингтоні замерзли дороги, що призвело до численних аварій, в результаті яких загинули люди.

Ще однією проблемою став сильний вітер, який пошкодив багато будівель і дерев. У багатьох районах це призвело до відключення електрики. У місті Сьєрра в неділю зафіксували порив вітру 278 км/год.

Очікується, що негода в Каліфорнії і Неваді триватиме до четверга.

Нагадаємо, у Стамбулі через снігопад скасували заняття у всіх школах.

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