Негода накрила західне узбережжя США
Минулого тижня на західному узбережжі США пройшли сильні дощі і снігопади.
У деяких районах штатів Каліфорнія і Невада зливи призвели до найсильнішої за останні 11 років повені, повідомляє Al Jazeera.
У Греції через морози закрили всі школи (фоторепортаж)
У зазначених штатах через підйом ґрунтових вод і можливість сходження зсувів евакуювали понад 5 тис. осіб. В Орегоні і Вашингтоні замерзли дороги, що призвело до численних аварій, в результаті яких загинули люди.
Ще однією проблемою став сильний вітер, який пошкодив багато будівель і дерев. У багатьох районах це призвело до відключення електрики. У місті Сьєрра в неділю зафіксували порив вітру 278 км/год.
Очікується, що негода в Каліфорнії і Неваді триватиме до четверга.
Нагадаємо, у Стамбулі через снігопад скасували заняття у всіх школах.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°
Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 67 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 2.4 м/с
Ймовірність опадів: 17 %
Схід: 05:43
Захід 20:37
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин