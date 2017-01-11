На півдні України оголосили штормове попередження

12:22, 11 січня 2017
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До кінця доби у південних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

УНІАН
На півдні України очікується сильний вітер та снігопад / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину і до кінця доби 11 січня у південній частині країни (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) пориви вітру 15-20 м/с, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, на дорогах ожеледиця, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг та мокрий сніг", - йдеться в повідомленні.

Також у ДСНС зазначають, що завтра, 12 січня, в Карпатах вдень і в східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Рятувальники звертаються з проханням по можливості не користуватися власним автотранспортом.

Нагадаємо, протягом 10 січня рятувальники ДСНС вивільнили зі снігового полону 37 автомобілів. 

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