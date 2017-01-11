На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до +3°

У середу і четвер на популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до +3°.

На автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройде сніг. Температура -2°... +1°. Завтра на цьому маршруті температура до -5°, практично без опадів.

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На трасі Київ – Ужгород без опадів, температура в дорозі -9° ... -2°. У четвер на цьому маршруті снігопад, температура до -9°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +1°, місцями пройде мокрий сніг. Завтра на даному маршруті очікуються опади, температура до +3°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура в дорозі до -3°. 12 січня на цьому напрямку пройде сніг, температура -2°... +1°.

За маршрутом Київ – Чернівці снігопад, -7° ... -3°. За даним напрямом у четвер також очікуються опади, температура до -4°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.