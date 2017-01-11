На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до +3°
У середу і четвер на популярних українських маршрутах пройде сніг, на сході температура до +3°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройде сніг. Температура -2°... +1°. Завтра на цьому маршруті температура до -5°, практично без опадів.
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На трасі Київ – Ужгород без опадів, температура в дорозі -9° ... -2°. У четвер на цьому маршруті снігопад, температура до -9°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +1°, місцями пройде мокрий сніг. Завтра на даному маршруті очікуються опади, температура до +3°.
У напрямку Харкова синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура в дорозі до -3°. 12 січня на цьому напрямку пройде сніг, температура -2°... +1°.
За маршрутом Київ – Чернівці снігопад, -7° ... -3°. За даним напрямом у четвер також очікуються опади, температура до -4°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°