У Таїланді продовжує збільшуватися кількість жертв повені

У результаті повені на півдні Таїланду загинула 31 людина, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Повінь у Таїланді / Reuters

Про це повідомили в департаменті з ліквідації надзвичайних ситуацій країни.

Читайте також В Аргентині через повені евакуювали понад 600 осіб

Глава відомства Чатчай Промлерт повідомив, що через проливні дощі під водою опинилися майже 400 тис. домогосподарств у 12 провінціях південного Таїланду, де проживає майже 1,18 млн осіб. Вода розмила понад 200 доріг і знищила майже 60 мостів, передає ТАСС.

За прогнозами синоптиків, у регіоні найближчими днями знову очікуються дощі, однак випадання опадів буде менш інтенсивним.

Дощова погода тримається в регіоні з початку січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 25 загиблих.