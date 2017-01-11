У Таїланді продовжує збільшуватися кількість жертв повені

14:20, 11 січня 2017
500
0

У результаті повені на півдні Таїланду загинула 31 людина, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Повінь у Таїланді / Reuters
Повінь у Таїланді / Reuters

Про це повідомили в департаменті з ліквідації надзвичайних ситуацій країни.

В Аргентині через повені евакуювали понад 600 осіб

Глава відомства Чатчай Промлерт повідомив, що через проливні дощі під водою опинилися майже 400 тис. домогосподарств у 12 провінціях південного Таїланду, де проживає майже 1,18 млн осіб. Вода розмила понад 200 доріг і знищила майже 60 мостів, передає ТАСС.

За прогнозами синоптиків, у регіоні найближчими днями знову очікуються дощі, однак випадання опадів буде менш інтенсивним.

Дощова погода тримається в регіоні з початку січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 25 загиблих.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин