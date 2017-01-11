В Україні завтра снігопад, на півдні вночі до -14°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 12 січня, в Україні пройде сніг. На сході вдень до +4°.

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У Києві завтра хмарно з проясненнями, сніг, вночі -6°, вдень -2°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.1 м/с.

У Львові 12 січня хмарно, сніг, вночі -6°, вдень -4°. Вітер південно-західний, помірний.

У Луцьку завтра також сніг, хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -4°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 7.1 м/с.

У Вінниці у четвер хмарно, снігопад. Температура вночі -7°, вдень -3°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі -11°, вдень -4°, вітер південно-західний, західний, до 5.7 м/с.

Практично по всій Україні обіцяють сніг / УНІАН

У Харкові 12 січня буде хмарно, пройде сніг з дощем, температура вночі -9°, вдень +1°. Вітер мінливий, помірний.

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У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями, також сніг з дощем. Температура вночі -10°, вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сімферополі пройде дощ і сніг, хмарно. Температура вночі -4°, вдень +6°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють дощ, буде хмарно, температура вночі -10°, вдень +3°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

У Краматорську буде хмарно, злива, температура вночі -9°, вдень +3°, вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, невеликий сніг з дощем. Температура вночі -7°, вдень +3°. Вітер південно-східний та південний, до 6.6 м/с.

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