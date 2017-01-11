Завтра в Києві сніг, вдень до -2°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 12 січня, в столиці буде хмарно, температура повітря вдень до -2°.

12 січня в Україні очікується сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -5°. Вночі обіцяють сильний снігопад.

Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.1 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде о 07:54, а зайде о 16:17.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в Україні очікується сніг. На півдні буде найхолодніше, вночі до -14°.

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