Завтра в Києві сніг, вдень до -2°

19:00, 11 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 12 січня, в столиці буде хмарно, температура повітря вдень до -2°.

УНІАН
12 січня в Україні очікується сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -5°. Вночі обіцяють сильний снігопад.

Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.1 м/с.

КМДА попереджає киян про ожеледицю на дорогах

Завтра сонце в столиці зійде о 07:54, а зайде о 16:17.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в Україні очікується сніг. На півдні буде найхолодніше, вночі до -14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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