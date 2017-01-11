Біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 6,3

15:56, 11 січня 2017
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У вівторок, 10 січня, біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 6,3.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Соломонових островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Філіппін стався землетрус магнітудою 7,3

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 104 кілометрах на північний захід від населеного пункту Кіракіра. Осередок землетрусу залягав на глибині 28,5 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула, четверо отримали серйозні травми в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався на північному сході Індії.

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