У вівторок, 10 січня, біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 6,3.

Біля берегів Соломонових островів стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 104 кілометрах на північний захід від населеного пункту Кіракіра. Осередок землетрусу залягав на глибині 28,5 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула, четверо отримали серйозні травми в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався на північному сході Індії.