Сьогодні в Україні місцями пройде сніг та дощ, на півдні до +6° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 12 січня, в Україні місцями пройде сніг та дощ. Найтепліше буде в Криму - до +6°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 12 січня, в Україні місцями пройде сніг та дощ. Найтепліше буде в Криму - до +6°.
На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до +3°
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -2°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.1 м/с.
У Львові 12 січня снігопад, температура повітря вдень -4°. Вітер південно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні пройде сніг. Температура повітря вдень -1°. Вітер мінливий, до 7.1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер очікуються опади. Температура -3°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень -4°, вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.
У Харкові пройде мокрий сніг. Температура до +1°, вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі сьогодні очікуються опади. Температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.
У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -2°. Вітер східний та південно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°. Вітер східний та південно-східний, до 6.8 м/с.
У Краматорську в середу сонячно, вдень +1°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -1°. Вітер східний та південно-східний, до 5.1 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°