Сьогодні в Україні місцями пройде сніг та дощ, на півдні до +6° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 12 січня, в Україні місцями пройде сніг та дощ. Найтепліше буде в Криму - до +6°.

В Україні сьогодні місцями очікуються опади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 12 січня, в Україні місцями пройде сніг та дощ. Найтепліше буде в Криму - до +6°.

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У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -2°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.1 м/с.

У Львові 12 січня снігопад, температура повітря вдень -4°. Вітер південно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні пройде сніг. Температура повітря вдень -1°. Вітер мінливий, до 7.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер очікуються опади. Температура -3°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень -4°, вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.

На півдні до +6° / УНІАН

У Харкові пройде мокрий сніг. Температура до +1°, вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі сьогодні очікуються опади. Температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 7.6 м/с.

У Дніпрі пройде сніг. Температура повітря -2°. Вітер східний та південно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +1°. Вітер східний та південно-східний, до 6.8 м/с.

У Краматорську в середу сонячно, вдень +1°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -1°. Вітер східний та південно-східний, до 5.1 м/с.

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