У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -2°
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 січня в столиці вдень до -2°, пройде сніг.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -5°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.1 м/с.
На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до +3°
Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:54, а зайде у 16:17.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 12 січня, в Україні місцями пройде сніг та дощ. Найтепліше буде в Криму - до +6°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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