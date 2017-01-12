У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -2°

08:30, 12 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 12 січня в столиці вдень до -2°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -5°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.1 м/с.

На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до +3°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:54, а зайде у 16:17.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 12 січня, в Україні місцями пройде сніг та дощ. Найтепліше буде в Криму - до +6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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