У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -2°

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 січня в столиці вдень до -2°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -2°, ввечері - до -5°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 5.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:54, а зайде у 16:17.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 12 січня, в Україні місцями пройде сніг та дощ. Найтепліше буде в Криму - до +6°.

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