На сході України та в Карпатах оголосили штормове попередження

Сьогодні, 12 січня, у Карпатах та на сході країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до +3°

"За даними Укргідрометцентру, 12 січня на дорогах Києва та Кіровоградської області ожеледиця. В Карпатах, вдень і в Харківській, Донецькій та Луганській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути обережними під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, у четвер, 12 січня, в Україні місцями пройде сніг та дощ. Найтепліше буде в Криму - до +6°.