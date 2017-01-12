На сході України та в Карпатах оголосили штормове попередження

09:31, 12 січня 2017
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Сьогодні, 12 січня, у Карпатах та на сході країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На автошляхах України пройде сніг, на сході температура до +3°

"За даними Укргідрометцентру, 12 січня на дорогах Києва та Кіровоградської області ожеледиця. В Карпатах, вдень і в Харківській, Донецькій та Луганській областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням бути обережними під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, у четвер, 12 січня, в Україні місцями пройде сніг та дощ. Найтепліше буде в Криму - до +6°.

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