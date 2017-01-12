Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

10:27, 12 січня 2017
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У четвер, 12 січня, на дорогах столиці очікується ожеледиця.

Фото УНІАН
На дорогах Києва очікується ожеледиця /  УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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"За прогнозом Українського гідрометцентру, 12 січня в столиці очікується хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У КМДА закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.

Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Комунальники нагадують про прохання не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, у Карпатах та на сході країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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