У Чилі спалахнула масштабна лісова пожежа

Недалеко від чилійського міста Вальпараїсо спалахнула ще одна лісова пожежа.

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Про це повідомило Національне управління з надзвичайних ситуацій країни.

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"Слід зазначити, що вогонь підходить близько до населених пунктів і важливих об'єктів інфраструктури. Існує високий ризик матеріального збитку", - цитує відомство ТАСС.

На даний момент пожежа знищила чотири будівлі.

Через вогонь евакуювали понад 160 ув'язнених жіночої в'язниці, що знаходиться поблизу вогнищ загоряння.

"З них 45 були переведені до Сантьяго, інші були розподілені по інших пенітенціарних установах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, без світла залишилися близько 94 тисяч споживачів

Як повідомляв УНІАН, раніше в результаті пожежі в Чилі постраждали 19 осіб.