У Чилі спалахнула масштабна лісова пожежа

11:37, 12 січня 2017
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Недалеко від чилійського міста Вальпараїсо спалахнула ще одна лісова пожежа.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомило Національне управління з надзвичайних ситуацій країни.

Збиток від лісових пожеж у Теннессі оцінили в $500 мільйонів

"Слід зазначити, що вогонь підходить близько до населених пунктів і важливих об'єктів інфраструктури. Існує високий ризик матеріального збитку", - цитує відомство ТАСС.

На даний момент пожежа знищила чотири будівлі.

Через вогонь евакуювали понад 160 ув'язнених жіночої в'язниці, що знаходиться поблизу вогнищ загоряння.

"З них 45 були переведені до Сантьяго, інші були розподілені по інших пенітенціарних установах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, без світла залишилися близько 94 тисяч споживачів

Як повідомляв УНІАН, раніше в результаті пожежі в Чилі постраждали 19 осіб.

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