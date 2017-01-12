Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Протягом 13-14 січня у зв’язку зі снiгопадами та хуртовинами у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очiкується значний рівень лавинної небезпеки.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 13 - 14 сiчня у зв’язку з очікуваними снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Також у гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, у Карпатах та на сході країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с.