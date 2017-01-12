Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

12:09, 12 січня 2017
449
0

Протягом 13-14 січня у зв’язку зі снiгопадами та хуртовинами у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очiкується значний рівень лавинної небезпеки.

УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

"За даними Укргідрометцентру, 13 - 14 сiчня у зв’язку з очікуваними снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Також у гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, у Карпатах та на сході країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин