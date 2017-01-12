На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до -10°

13:00, 12 січня 2017
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У четвер і п'ятницю на автошляхах України пройде сніг, на заході температура до -10°.

На автошляхах України пройде сніг / УНІАН
На автошляхах України пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройде сніг. Температура -6°... -3°. Завтра на цьому маршруті температура до +2°, без опадів.

Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

На трасі Київ – Ужгород снігопад, температура в дорозі -10° ... -1°. У п'ятницю на цьому маршруті очікуються опади, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +4°, пройде мокрий сніг. Завтра на даному маршруті снігопад, температура до -6°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +1°. 13 січня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -5°... -1°.

За маршрутом Київ – Чернівці місцями пройде сніг, -4° ... -2°. За даним напрямком у п'ятницю практично без опадів, температура до +1°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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