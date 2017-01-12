На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до -10°
У четвер і п'ятницю на автошляхах України пройде сніг, на заході температура до -10°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройде сніг. Температура -6°... -3°. Завтра на цьому маршруті температура до +2°, без опадів.
Киян попереджають про ожеледицю на дорогах
На трасі Київ – Ужгород снігопад, температура в дорозі -10° ... -1°. У п'ятницю на цьому маршруті очікуються опади, температура до +2°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +4°, пройде мокрий сніг. Завтра на даному маршруті снігопад, температура до -6°.
У напрямку Харкова синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +1°. 13 січня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -5°... -1°.
За маршрутом Київ – Чернівці місцями пройде сніг, -4° ... -2°. За даним напрямком у п'ятницю практично без опадів, температура до +1°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°