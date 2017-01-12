Через шторм у Великобританії без електрики залишилися тисячі будинків

14:33, 12 січня 2017
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Через штормовий вітер в Англії, Шотландії і Північній Ірландії без світла залишилися тисячі будинків.

Шторм у Британії / Reuters
Шторм у Британії / Reuters

В Англії без електропостачання залишилися, щонайменше, три тисячі будинків, обчислюється сотнями кількість відключень в Шотландії, передає "РИА Новости".

Словаччину накрив сильний шторм

Через дерева, що впали, місцевій владі довелося перекрити деякі автодороги. Дахи багатьох житлових будинків пошкоджені.

За прогнозами метеорологів, у кінці тижня країну чекає снігопад.

Нагадаємо, міст через протоку Ересунн, що з'єднує Данію зі Швецією, було закрито 26 грудня через ураган.

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