У Чилі стався землетрус

16:00, 12 січня 2017
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У середу, 11 січня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,8.

Flickr, Matt Katzenberger
У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Соломонових островів стався землетрус магнітудою 6,3

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 86 кілометрах на північний схід від населеного пункту Токопілья. Осередок землетрусу залягав на глибині 69,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула, четверо отримали серйозні травми в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався на північному сході Індії.

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