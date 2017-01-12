У середу, 11 січня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,8.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 86 кілометрах на північний схід від населеного пункту Токопілья. Осередок землетрусу залягав на глибині 69,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула, четверо отримали серйозні травми в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався на північному сході Індії.