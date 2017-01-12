Завтра в Україні місцями пройде сніг, на сході вночі до -9°

18:30, 12 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 13 січня, в Україні місцями пройде сніг. На сході вночі до -9°.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У Києві завтра без опадів, вночі -3°, вдень -1°. Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.

У Львові 13 січня пройде сніг, вночі -2°, вдень -+2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до -10°

У Луцьку завтра снігопад. Температура повітря вночі -2°, вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.

У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі -4°, вдень -1°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +1°, вдень +2°, вітер мінливий, до 7.5 м/с.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі -9°, вдень -5°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -7°, вдень -6°. Вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -4°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -4°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -7°, вдень -3°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується снігопад. Температура вночі -9°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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