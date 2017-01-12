Завтра в Україні місцями пройде сніг, на сході вночі до -9°
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 13 січня, в Україні місцями пройде сніг. На сході вночі до -9°.
У Києві завтра без опадів, вночі -3°, вдень -1°. Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.
У Львові 13 січня пройде сніг, вночі -2°, вдень -+2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до -10°
У Луцьку завтра снігопад. Температура повітря вночі -2°, вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.
У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі -4°, вдень -1°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +1°, вдень +2°, вітер мінливий, до 7.5 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі -9°, вдень -5°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -7°, вдень -6°. Вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -4°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -4°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -7°, вдень -3°, вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується снігопад. Температура вночі -9°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°