КМДА попереджає про ожеледицю на дорогах і сильні пориви вітру 13 січня

16:21, 12 січня 2017
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Київська міська державна адміністрація попереджає про сильні пориви вітру та ожеледицю на столичних дорогах завтра, 13 січня.

Киян попереджають про ожеледицю / УНІАН
Киян попереджають про ожеледицю / УНІАН

Про це повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до -10°

Як зазначають синоптики, у Києві 13 січня очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

У КМДА нагадали жителям столиці правила поведінки в разі посилення вітру. Зокрема, потрібно всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; під час перебування на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також уникати поблизу великих дерев і не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Крім того, закликали водіїв бути уважними та обережними на дорогах, а пішоходів - обережно рухатися по тротуарах, переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях.

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