У Києві завтра без опадів, вдень до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 січня у столиці без опадів, температура повітря вдень до -1°.

У Києві завтра вдень до -1° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -3°.

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Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:54, а зайде у 16:19.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 січня, в Україні місцями пройде сніг. На сході вночі до -9°.

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