Засніжена Шотландія: сильний циклон приніс снігопади в Великобританію (фоторепортаж)

17:31, 12 січня 2017
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Ось так зима виглядає в Шотландії.

Стрімке похолодання і снігопади на початку 2017 року обрушилися не тільки на Україну, але і на багато інших країн світу.

Зокрема, від жахливої негоди потерпає Середземноморський регіон, а також Німеччина і Великобританія. Вночі в Середземноморському регіоні температура опускається до -20 градусів за Цельсієм.

Водночас в наслідок сильних морозів на Балканах та в Східній Європі вже загинули понад 70 людей.

Як повідомляв УНІАН, через шторм у Великобританії без електрики залишилися тисячі будинків.

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