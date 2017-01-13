На Закарпаття сунуть хуртовини та штормовий вітер (карти)
На Закарпатті сьогодні очікуються сильні опади.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
На півдні України оголосили штормове попередження
"13 січня вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, вдень в Україні, крім Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Також в Укргідрометцентрі попередили, що на високогір'ї Карпат очікуються пориви вітру 25-30 м/с; вдень на Закарпатті сильні опади.
"13-14 сiчня у зв’язку з очікуваними снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки. У гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги", - попередили синоптики.
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