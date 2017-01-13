В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на заході до +3° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 січня в Україні місцями пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.

Ілюстрація / Reuters

У столиці без опадів, вдень -1°. Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.

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У Львові 13 січня снігопад, температура повітря вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Луцьку сьогодні пройде сніг. Температура повітря вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю очікується невелика хмарність. Температура -1°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +2°, вітер мінливий, до 7.5 м/с.

На заході до +3° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до -5°, вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень -4°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -6°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -1°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, вдень -3°. Вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -3°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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