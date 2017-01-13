В Україні сьогодні місцями пройде сніг, на заході до +3° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 січня в Україні місцями пройде сніг. Найтепліше буде на заході - до +3°.
У столиці без опадів, вдень -1°. Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.
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У Львові 13 січня снігопад, температура повітря вдень +2°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Луцьку сьогодні пройде сніг. Температура повітря вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю очікується невелика хмарність. Температура -1°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +2°, вітер мінливий, до 7.5 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до -5°, вітер південний і південно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень -4°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря -6°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -1°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, вдень -3°. Вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -3°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +16°
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Івано-Франківськ+21°... +14°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+28°... +13°
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Луцьк+23°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+30°... +18°
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Полтава+27°... +15°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+23°... +15°
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Суми+25°... +13°
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Тернопіль+24°... +16°
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Харків+25°... +15°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+21°... +16°